Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию, сообщил "Интерфаксу" источник в оппозиции. interfax-ru 6:08:00 CET