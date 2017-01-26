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26 Январь 2017 г.
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В российский проект конституции Сирии включили создание курдской автономии
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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию, сообщил "Интерфаксу" источник в оппозиции.
interfax-ru 6:08:00 CET
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