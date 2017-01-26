Main Menu

News language and date

Analysis over time

26 Январь 2017 г.

В российский проект конституции Сирии включили создание курдской автономии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию, сообщил "Интерфаксу" источник в оппозиции.

interfax-ru 6:08:00 CET

В Сирии отказались от предложенной Россией конституции

obozrevatel 11:05:00 CET

Оппозиция Сирии отказалась от предложенного Россией проекта Конституции

rbc 7:57:00 CET

Россия предложила особый вариант автономии для сирийских курдов

rbc 23:11:00 CET

СМИ сообщили о предложении России создать курдскую автономию в Сирии

lenta 8:26:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (5)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

George W. Bush (2)

Николай Миронов (1)

Александр Лаврентьев (1)

Владимира Дергачева (1)

Анжелики Басисини (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.