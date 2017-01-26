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26 Январь 2017 г.

Алтайским мумиям из Эрмитажа сделали томографию для установления причины смерти

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Древние мумии из коллекции Государственного Эрмитажа просканировали на рентгеновском компьютерном томографе, чтобы установить причину смерти и возможные болезни. Как сообщила пресс-служба компании, предоставившей аппарат для сканирования, объектами исследования стали....

interfax-ru 10:53:00 CET

ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ ЭРМИТАЖА СКАНИРОВАНИЕ МУМИЙ

mospravda 16:28:00 CET

В Эрмитаже сделали томографию для мумий

rg 15:21:00 CET

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