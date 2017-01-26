Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Древние мумии из коллекции Государственного Эрмитажа просканировали на рентгеновском компьютерном томографе, чтобы установить причину смерти и возможные болезни. Как сообщила пресс-служба компании, предоставившей аппарат для сканирования, объектами исследования стали.... interfax-ru 10:53:00 CET