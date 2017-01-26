Экспорт часов из Швейцарии в 2016 году снизился максимальными темпами за 7 лет Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экспорт швейцарских часов в 2016 году упал на 9,9%, что стало максимальным снижением за семь лет, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Объем экспорта часов в прошлом году составил 19,4 млрд швейцарских франков ($19,4 млрд). interfax-ru 9:50:00 CET Экспорт швейцарских часов в Россию продолжает сокращаться newsru 13:45:00 CET