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26 Январь 2017 г.
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Экспорт часов из Швейцарии в 2016 году снизился максимальными темпами за 7 лет
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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экспорт швейцарских часов в 2016 году упал на 9,9%, что стало максимальным снижением за семь лет, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Объем экспорта часов в прошлом году составил 19,4 млрд швейцарских франков ($19,4 млрд).
interfax-ru 9:50:00 CET
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