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26 Январь 2017 г.

Директор Эрмитажа попросил патриарха отложить передачу Исаакиевского собора РПЦ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла отозвать ходатайство о передаче Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора, сообщается на официальном сайте Союза музеев.

interfax-ru 6:08:00 CET

В РПЦ в ответ на критику главы Эрмитажа посоветовали не устраивать провокационные выставки

novayagazeta 11:51:00 CET

Депутаты Заксобрания Петербурга подали иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ

polit 9:52:00 CET

Пиотровский попросил патриарха повременить с передачей Исаакия РПЦ, чтобы страсти улеглись

newsru 8:39:00 CET

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