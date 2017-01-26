Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла отозвать ходатайство о передаче Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора, сообщается на официальном сайте Союза музеев. interfax-ru 6:08:00 CET