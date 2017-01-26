Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который на этой неделе стал виновником громкого скандала из-за своего высказывания в отношении противников передачи Исаакиевского собора РПЦ (общественность, и в том числе иудейская община, сочли его слова проявлением антисемитизма), объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свою позицию. fontanka 11:01:00 CET