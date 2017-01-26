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26 Январь 2017 г.

Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который на этой неделе стал виновником громкого скандала из-за своего высказывания в отношении противников передачи Исаакиевского собора РПЦ (общественность, и в том числе иудейская община, сочли его слова проявлением антисемитизма), объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свою позицию.

fontanka 11:01:00 CET

Депутат Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин России

lenta 13:16:00 CET

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