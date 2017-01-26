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26 Январь 2017 г.
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Алексей Навальный и Артемий Лебедев пообщались в теледебатах
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На телеканале “Дождь” состоялись дебаты между дизайнером и блогером Артемием Лебедевым и объявившим о намерении выдвинуться в президенты оппозиционером Алексеем Навальным. Дискуссия между ними началась заочно, в Интернете, несколько дней назад. Лебедев обвинил Навального в том, что тот ничего не добился за всю свою общественно-политическую карьеру.
fontanka 20:15:00 CET
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