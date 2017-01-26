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26 Январь 2017 г.

10:01 Несколько человек пострадали в массовой драке на Страстном бульваре corner

МОСКВА, 26 января, РИА ФедералПресс. На Страстном бульваре в Москве в ночь на 26 января произошла массовая драка. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, две группы людей подрались около дома 8А. Однако причина конфликта пока неизвестна. Несколько человек с телесными повреждениями обратились к медикам.

fedpress 8:28:00 CET

Морозной ночью на Страстном бульваре произошла массовая драка

vesti 8:05:00 CET

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