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26 Январь 2017 г.
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10:01 Несколько человек пострадали в массовой драке на Страстном бульваре corner
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МОСКВА, 26 января, РИА ФедералПресс. На Страстном бульваре в Москве в ночь на 26 января произошла массовая драка. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, две группы людей подрались около дома 8А. Однако причина конфликта пока неизвестна. Несколько человек с телесными повреждениями обратились к медикам.
fedpress 8:28:00 CET
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