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26 Январь 2017 г.

Украина заявила о реинтеграции Крыма

Власти Украины готовят пакет документов по реинтеграции Крыма. Речь идет о схожем проекте, который в январе был утвержден правительством страны в отношении неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса - с таким заявлением выступил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

expert 16:21:00 CET

В Крыму назвали абсурдным план Киева по реинтеграции полуострова

rg 19:48:00 CET

Правительство Украины разрабатывает проект по реинтеграции Крыма

kp 15:02:00 CET

В Киеве заявили о планах "реинтеграции" Крыма

ntv 14:48:00 CET

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