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26 Январь 2017 г.
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Украина заявила о реинтеграции Крыма
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Власти Украины готовят пакет документов по реинтеграции Крыма. Речь идет о схожем проекте, который в январе был утвержден правительством страны в отношении неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса - с таким заявлением выступил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
expert 16:21:00 CET
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