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25 Январь 2017 г.

Назарбаев объявил о намерении поделиться полномочиями с парламентом и кабмином

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к жителям страны, сообщив о предстоящей реформе, которая предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти. Реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития вообще, - заявил он в обращении, которое....

vz 16:35:00 CET

Назарбаев намерен стать Верховным арбитром в политике Казахстана

svobodanews 19:35:00 CET

Президент Казахстана отдал часть полномочий правительству и парламенту

rg 18:59:00 CET

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