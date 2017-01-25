Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к жителям страны, сообщив о предстоящей реформе, которая предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти. Реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития вообще, - заявил он в обращении, которое.... vz 16:35:00 CET