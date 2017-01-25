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25 Январь 2017 г.
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Назарбаев объявил о намерении поделиться полномочиями с парламентом и кабмином
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к жителям страны, сообщив о предстоящей реформе, которая предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти. Реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития вообще, - заявил он в обращении, которое....
vz 16:35:00 CET
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