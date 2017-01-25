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25 Январь 2017 г.
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16:11 Суд в Москве продлил арест Сущенко до 30 апреля
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Решением Лефортовского суда Москвы продлен арест в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца до 30 апреля.
rosbalt 14:40:00 CET
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