Решением Лефортовского суда Москвы продлен арест в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца до 30 апреля. rosbalt 14:40:00 CET