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25 Январь 2017 г.

СМИ: "Роскосмос" отзывает все двигатели второй и третьей ступени "Протона"

График пуска ракет-носителей Протон, вероятнее всего, будет сильно скорректирован из-за решения Роскосмоса направить на перепроверку все без исключения двигатели РД-0210 /0211 и РД-0213 /0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени. Как стало известно газете Коммерсант , поводом для....

ntv 7:20:00 CET

Роскосмос отозвал двигатели "Протона" на перепроверку

vesti 7:52:00 CET

СМИ: Роскосмос отзовет ракетные двигатели для "Протон-М"

rg 7:13:00 CET

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