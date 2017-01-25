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25 Январь 2017 г.
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СМИ: "Роскосмос" отзывает все двигатели второй и третьей ступени "Протона"
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График пуска ракет-носителей Протон, вероятнее всего, будет сильно скорректирован из-за решения Роскосмоса направить на перепроверку все без исключения двигатели РД-0210 /0211 и РД-0213 /0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени. Как стало известно газете Коммерсант , поводом для....
ntv 7:20:00 CET
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