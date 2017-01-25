Член Совфеда Татьяна Лебедева, которая уже завершила спортивную карьеру, отрицает, что употребляла допинг. Легкоатлетка намерена обжаловать решение МОК о лишении ее двух серебряных медалей в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает Татьяна Лебедева : Есть арбитражный суд в Лозанне — CAS, и, конечно, только через него я буду подавать апелляцию. ntv 19:41:00 CET