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25 Январь 2017 г.
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Татьяна Лебедева обжалует решение МОК о лишении ее медалей ОИ-2008
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Член Совфеда Татьяна Лебедева, которая уже завершила спортивную карьеру, отрицает, что употребляла допинг. Легкоатлетка намерена обжаловать решение МОК о лишении ее двух серебряных медалей в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает Татьяна Лебедева : Есть арбитражный суд в Лозанне — CAS, и, конечно, только через него я буду подавать апелляцию.
ntv 19:41:00 CET
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