Main Menu

News language and date

Analysis over time

25 Январь 2017 г.

Путин поздравил студентов и педагогов с Днем российского студенчества

15:12 25.01.2017 Источник: Владимир Путин поздравил студентов и педагогов с Днём российского студенчества. Президент пожелал им всего самого доброго. Праздник традиционно отмечают 25 января, в день рождения первого в России вуза МГУ имени Ломоносова. Для всех студентов страны сегодня проходит всероссийская акция Татьянин лёд.

ng 13:51:00 CET

Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем

kp 13:02:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Anatoly Kucherena (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.