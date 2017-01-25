15:12 25.01.2017 Источник: Владимир Путин поздравил студентов и педагогов с Днём российского студенчества. Президент пожелал им всего самого доброго. Праздник традиционно отмечают 25 января, в день рождения первого в России вуза МГУ имени Ломоносова. Для всех студентов страны сегодня проходит всероссийская акция Татьянин лёд. ng 13:51:00 CET