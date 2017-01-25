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25 Январь 2017 г.
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Путин поздравил студентов и педагогов с Днем российского студенчества
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15:12 25.01.2017 Источник: Владимир Путин поздравил студентов и педагогов с Днём российского студенчества. Президент пожелал им всего самого доброго. Праздник традиционно отмечают 25 января, в день рождения первого в России вуза МГУ имени Ломоносова. Для всех студентов страны сегодня проходит всероссийская акция Татьянин лёд.
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