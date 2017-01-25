ДУШАНБЕ, 25.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решение приднестровского вопроса должно быть вынесено на всенародный референдум. Об этом сообщает ТАСС. «Я считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования у президента, парламента и правительства не должно быть разногласий. khovar 8:02:00 CET