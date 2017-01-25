24 января в Нью-Йорке состоялась церемония объявления номинантов американской кинонаграды "Оскар". "Ла-Ла Ленд" вновь оказался представлен в половине категорий и может побороться сразу за 13 статуэток. Между тем единственная российская картина, которая была в шорт-листе премии как лучший иностранный.... itartass_ru 5:58:00 CET