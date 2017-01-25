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25 Январь 2017 г.
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"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие": кого номинировали на "Оскар" в этом году
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24 января в Нью-Йорке состоялась церемония объявления номинантов американской кинонаграды "Оскар". "Ла-Ла Ленд" вновь оказался представлен в половине категорий и может побороться сразу за 13 статуэток. Между тем единственная российская картина, которая была в шорт-листе премии как лучший иностранный....
itartass_ru 5:58:00 CET
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