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25 Январь 2017 г.

"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие": кого номинировали на "Оскар" в этом году

24 января в Нью-Йорке состоялась церемония объявления номинантов американской кинонаграды "Оскар". "Ла-Ла Ленд" вновь оказался представлен в половине категорий и может побороться сразу за 13 статуэток. Между тем единственная российская картина, которая была в шорт-листе премии как лучший иностранный....

itartass_ru 5:58:00 CET

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар»

azh 5:53:00 CET

В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию "Оскар"

kazpravda 2:53:00 CET

«Ла-Ла Ленд» установил рекорд по числу номинаций на «Оскар»

km 16:07:00 CET

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