Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. "Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. interfax-ua-ru 11:08:00 CET