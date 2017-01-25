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25 Январь 2017 г.

Крищенко снял кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. "Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции.

interfax-ua-ru 11:08:00 CET

Отбор главы Нацполиции: еще один "тяжеловес" сошел с дистанции

obozrevatel 10:37:00 CET

Троян снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции

obozrevatel 9:07:00 CET

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