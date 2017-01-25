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25 Январь 2017 г.
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Крищенко снял кандидатуру с конкурса на пост главы Нацполиции
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Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. "Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции.
interfax-ua-ru 11:08:00 CET
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