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25 Январь 2017 г.

Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. Указ о назначении Биртанова Е.А. министром здравоохранения Республики Казахстан подписан Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым 25 января 2017 года (№ 414). Биртанов Елжан Амантаевич, 18 октября 1971 г.

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