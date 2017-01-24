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24 Январь 2017 г.
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394 объекта госсобственности на Т105,7 млрд приватизированы в Казахстане в 2014-2016 гг.
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Астана. 24 января. КазТАГ В Казахстане с июня 2014 года по 1 января 2017 года приватизированы 394 объекта государственной собственности на общую сумму Т105,7 млрд, говорится в сообщении министерства финансов РК. Согласно представленным данным, в соответствии с графиком продаж на 2014-2016 годы в Казахстане подлежали приватизации 629 объектов.
zonakz 12:10:00 CET
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