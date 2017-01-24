Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский сравнил использование русского языка украинскими государственными служащими с «блудом». Так он ответил на слова другого депутата Рады Виктора Балоги о том, что русскоговорящие и украиноговорящие служащие ВСУ «находят понимание на фронте без языковых законопроектов». vz 17:57:00 CET