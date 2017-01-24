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24 Январь 2017 г.

Депутат Рады назвал «блудом» использование русского языка

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский сравнил использование русского языка украинскими государственными служащими с «блудом». Так он ответил на слова другого депутата Рады Виктора Балоги о том, что русскоговорящие и украиноговорящие служащие ВСУ «находят понимание на фронте без языковых законопроектов».

vz 17:57:00 CET

Депутат Рады назвал блудом использование русского языка

life 16:12:00 CET

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