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24 Январь 2017 г.

Гендиретор ВТО поддерживает скорейшее присоединение Беларуси

Гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению страны в организацию. Об этом он заявил на встрече с главой белорусской делегации на переговорах в Женеве - первым замминистра иностранных дел Андреем Евдоченко.

telegraf-by 11:22:00 CET

МИД: Государства ВТО подчеркнули стратегическую заинтересованность во вступлении Беларуси

belapan 16:27:00 CET

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