Гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению страны в организацию. Об этом он заявил на встрече с главой белорусской делегации на переговорах в Женеве - первым замминистра иностранных дел Андреем Евдоченко. telegraf-by 11:22:00 CET