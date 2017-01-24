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24 Январь 2017 г.
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Гендиретор ВТО поддерживает скорейшее присоединение Беларуси
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Гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению страны в организацию. Об этом он заявил на встрече с главой белорусской делегации на переговорах в Женеве - первым замминистра иностранных дел Андреем Евдоченко.
telegraf-by 11:22:00 CET
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