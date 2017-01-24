Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе о повышении в 1,4 тыс. раз пошлины на прокат зарубежных фильмов в России необходимо учитывать интересы зрителей, передает РИА Новости. По словам Пескова, инициатива повышения прокатной пошлины является одной из точек зрения, которая рассматривается в Министерстве культуры. rosbalt 11:29:00 CET