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24 Январь 2017 г.
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12:59 Кремль призвал аккуратно подходить к вопросу о повышении пошлин на зарубежное кино
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе о повышении в 1,4 тыс. раз пошлины на прокат зарубежных фильмов в России необходимо учитывать интересы зрителей, передает РИА Новости. По словам Пескова, инициатива повышения прокатной пошлины является одной из точек зрения, которая рассматривается в Министерстве культуры.
rosbalt 11:29:00 CET
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