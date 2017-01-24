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24 Январь 2017 г.

12:59 Кремль призвал аккуратно подходить к вопросу о повышении пошлин на зарубежное кино

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе о повышении в 1,4 тыс. раз пошлины на прокат зарубежных фильмов в России необходимо учитывать интересы зрителей, передает РИА Новости. По словам Пескова, инициатива повышения прокатной пошлины является одной из точек зрения, которая рассматривается в Министерстве культуры.

rosbalt 11:29:00 CET

Более двух тысяч мероприятий под эгидой Года российского кино прошло в Иркутской области

i38 9:39:00 CET

Кремль призвал тщательно проработать повышение пошлин на зарубежное кино

rbc 10:50:00 CET

09:32 Минкульт потребует по пять миллионов за прокат каждого фильма corner

fedpress 8:02:00 CET

Министерство культуры будет бороться с засильем голливудских картин в прокате

life 10:11:00 CET

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