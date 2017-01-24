|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
24 Январь 2017 г.
|
|
17:18 Медведев распределил 4 млрд рублей субсидий на жилье для молодых семей
|
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 4,234 млрд....
rosbalt 15:29:00 CET
|
|
|