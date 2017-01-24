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24 Январь 2017 г.

17:18 Медведев распределил 4 млрд рублей субсидий на жилье для молодых семей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 4,234 млрд....

rosbalt 15:29:00 CET

Татарстану выделено 5,1 млн рублей федеральных субсидий на приобретение жилья молодым семьям

tatar-inform 6:18:00 CET

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