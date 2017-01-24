Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении бюджетных средств, признал свою вину по всем предъявленным эпизодам. Об этом стало известно во время рассмотрения жалобы на продление ареста в Мосгорсуде. Пирумов полностью признал вину по всем эпизодам, дал подробные признательные показания. rbc 11:31:00 CET