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24 Январь 2017 г.
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Бывший замминистра культуры признал свою вину в совершении хищений
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Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении бюджетных средств, признал свою вину по всем предъявленным эпизодам. Об этом стало известно во время рассмотрения жалобы на продление ареста в Мосгорсуде. Пирумов полностью признал вину по всем эпизодам, дал подробные признательные показания.
rbc 11:31:00 CET
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