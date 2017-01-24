Члены НАТО не видят оснований принимать в альянс Украину, поэтому в ближайшие годы страна не сможет войти в НАТО, пишут Известия со ссылкой на военный источник в Брюсселе, хорошо знакомый с ситуацией. По утверждению собеседника газеты, в НАТО отказались от дальнейшего продвижения идеи принятия Украины ввиду отсутствия консенсуса. polit 7:34:00 CET