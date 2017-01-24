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24 Январь 2017 г.

СМИ узнали о нежелании НАТО принимать в альянс Украину‍

Члены НАТО не видят оснований принимать в альянс Украину, поэтому в ближайшие годы страна не сможет войти в НАТО, пишут Известия со ссылкой на военный источник в Брюсселе, хорошо знакомый с ситуацией. По утверждению собеседника газеты, в НАТО отказались от дальнейшего продвижения идеи принятия Украины ввиду отсутствия консенсуса.

polit 7:34:00 CET

Мартин Шульц составит конкуренцию Меркель на выборах

nakanune 23:04:00 CET

СМИ: В НАТО не увидели оснований для приглашения Украины в альянс

rg 7:48:00 CET

СМИ узнали о нежелании НАТО принимать Украину

lenta 3:21:00 CET

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