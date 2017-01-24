Эксперты внешнеполитической службы ЕС зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны РФ и предостерегли от влияния Кремля на выборы в Европе. Россия может повлиять на предстоящие выборы в европейских странах, заявил в понедельник, 23 января, представитель ЕС журналистам в Брюселе со ссылкой на доклад "East StratCom Taskforce". nv-online 9:48:00 CET