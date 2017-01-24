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24 Январь 2017 г.

Эксперты ЕС назвали Меркель главным объектом российской пропаганды

Эксперты внешнеполитической службы ЕС зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны РФ и предостерегли от влияния Кремля на выборы в Европе. Россия может повлиять на предстоящие выборы в европейских странах, заявил в понедельник, 23 января, представитель ЕС журналистам в Брюселе со ссылкой на доклад "East StratCom Taskforce".

nv-online 9:48:00 CET

Внешнеполитическая служба ЕС назвала главную цель «российской пропаганды»

vedomosti 8:05:00 CET

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