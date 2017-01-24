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24 Январь 2017 г.
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В Петербурге суд постановил демонтировать мемориальную доску Колчаку
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Сегодня стало известно, что мемориальная доска Александру Колчаку, установленная в Северной столице всего два месяца назад, будет демонтирована. Такое решение принял Смольнинский районный суд города, удовлетворивший иск группы петербуржцев. Их возмутило, что было увековечено имя человека, который так и не был реабилитирован.
ntv 17:34:00 CET
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