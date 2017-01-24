Сегодня стало известно, что мемориальная доска Александру Колчаку, установленная в Северной столице всего два месяца назад, будет демонтирована. Такое решение принял Смольнинский районный суд города, удовлетворивший иск группы петербуржцев. Их возмутило, что было увековечено имя человека, который так и не был реабилитирован. ntv 17:34:00 CET