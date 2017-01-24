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24 Январь 2017 г.

В Петербурге суд постановил демонтировать мемориальную доску Колчаку

Сегодня стало известно, что мемориальная доска Александру Колчаку, установленная в Северной столице всего два месяца назад, будет демонтирована. Такое решение принял Смольнинский районный суд города, удовлетворивший иск группы петербуржцев. Их возмутило, что было увековечено имя человека, который так и не был реабилитирован.

ntv 17:34:00 CET

24.01.2017 19:00 : Суд признал незаконной мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку

echomsk 17:10:00 CET

«Белое дело» оспорит решение суда о демонтаже доски Колчаку

fontanka 19:00:00 CET

Суд постановил демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге

vz 16:27:00 CET

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