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24 Январь 2017 г.
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Министр образования выступила против уроков сексуального воспитания в школах
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Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила против введения в российских школах уроков сексуального воспитания. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года, РИА Новости. передает Я не уверена, что это правильное решение, ответила Васильева на вопрос о необходимости ввести соответствующие уроки в школе.
novayagazeta 11:49:00 CET
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