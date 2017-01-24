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24 Январь 2017 г.

Министр образования выступила против уроков сексуального воспитания в школах

Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила против введения в российских школах уроков сексуального воспитания. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года, РИА Новости. передает Я не уверена, что это правильное решение, ответила Васильева на вопрос о необходимости ввести соответствующие уроки в школе.

novayagazeta 11:49:00 CET

Министр образования РФ выступила против уроков сексуального воспитания в школах

life 10:41:00 CET

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