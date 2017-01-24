Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила против введения в российских школах уроков сексуального воспитания. Об этом она заявила во время пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года, РИА Новости. передает Я не уверена, что это правильное решение, ответила Васильева на вопрос о необходимости ввести соответствующие уроки в школе. novayagazeta 11:49:00 CET