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24 Январь 2017 г.
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Потребление алкоголя в России снизилось в 1,5 раза с 2009 года
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С 2009 года потребление алкоголя в России снизилось почти в полтора раза. Об этом на сайте Роспотребнадзора. сообщается По оценкам экспертов, в настоящее время на одного россиянина в год приходится около 10 литров алкоголя. Потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009....
novayagazeta 6:30:00 CET
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