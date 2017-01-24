С 2009 года потребление алкоголя в России снизилось почти в полтора раза. Об этом на сайте Роспотребнадзора. сообщается По оценкам экспертов, в настоящее время на одного россиянина в год приходится около 10 литров алкоголя. Потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009.... novayagazeta 6:30:00 CET