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24 Январь 2017 г.

Потребление алкоголя в России снизилось в 1,5 раза с 2009 года

С 2009 года потребление алкоголя в России снизилось почти в полтора раза. Об этом на сайте Роспотребнадзора. сообщается По оценкам экспертов, в настоящее время на одного россиянина в год приходится около 10 литров алкоголя. Потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009....

novayagazeta 6:30:00 CET

Потребление алкоголя в России снизилось почти в 1,5 раза

kp 9:28:00 CET

Россияне стали меньше пить

Newslab 8:39:00 CET

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