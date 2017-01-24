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24 Январь 2017 г.

Шнуров "позавидовал" успеху хита Бузовой о разводе с Тарасовым

Телеведущая Ольга Бузова, которая в конце 2016 года развелась с футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, уже несколько дней возглавляет хит-парад ITunes со своим вторым по счёту музыкальным опусом "Привыкаю". Вслед за дебютным хитом "Под звуки поцелуев" 31-летняя Бузова 19 января презентовала новую песню "Привыкаю".

life 8:40:00 CET

Шнуров в матерной песне предложил сотрудничество Ольге Бузовой

lenta 11:58:00 CET

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