Телеведущая Ольга Бузова, которая в конце 2016 года развелась с футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, уже несколько дней возглавляет хит-парад ITunes со своим вторым по счёту музыкальным опусом "Привыкаю". Вслед за дебютным хитом "Под звуки поцелуев" 31-летняя Бузова 19 января презентовала новую песню "Привыкаю". life 8:40:00 CET