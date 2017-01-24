|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
24 Январь 2017 г.
|
|
Шнуров "позавидовал" успеху хита Бузовой о разводе с Тарасовым
|
Телеведущая Ольга Бузова, которая в конце 2016 года развелась с футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, уже несколько дней возглавляет хит-парад ITunes со своим вторым по счёту музыкальным опусом "Привыкаю". Вслед за дебютным хитом "Под звуки поцелуев" 31-летняя Бузова 19 января презентовала новую песню "Привыкаю".
life 8:40:00 CET
|
|
|
|