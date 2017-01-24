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24 Январь 2017 г.

На МКАД неизвестный расстрелял жену бывшего партнера Чубайса

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы на МКАД, которая произошла утром во вторник, 24 января. На 106-м километре автодороги неизвестный выпустил пулю в проезжавшую мимо женщину. - Инцидент произошел на внешней стороне проезжей части. Пострадавшую после оказания медпомощи на месте доставили в лечебное учреждение.

kp 11:32:00 CET

Жене экс-партнёра Чубайса напомнили про аферы мужа. Выстрелом в голову

life 16:12:00 CET

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