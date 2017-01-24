Полиция выясняет обстоятельства стрельбы на МКАД, которая произошла утром во вторник, 24 января. На 106-м километре автодороги неизвестный выпустил пулю в проезжавшую мимо женщину. - Инцидент произошел на внешней стороне проезжей части. Пострадавшую после оказания медпомощи на месте доставили в лечебное учреждение. kp 11:32:00 CET