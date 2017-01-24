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24 Январь 2017 г.
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Конец эры Экклстоуна: Liberty Media стала новым хозяином "Формулы-1"
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен 62-летний американец....
itartass_ru 5:00:00 CET
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