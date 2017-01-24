МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен 62-летний американец.... itartass_ru 5:00:00 CET