Main Menu

News language and date

Analysis over time

24 Январь 2017 г.

Конец эры Экклстоуна: Liberty Media стала новым хозяином "Формулы-1"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен 62-летний американец....

itartass_ru 5:00:00 CET

03:14 Liberty Media сообщила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1»

rosbalt 2:02:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Nico Rosberg (1)

Джон Мэлоун (2)

Liberty Media Грег Маффей (2)

Шон Брэтчс (1)

Шоном Брэтчсом (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.