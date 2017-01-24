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24 Январь 2017 г.
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Министр иностранных дел Венгрии оценил ущерб от российских санкций
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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью " Коммерсанту " рассказал, что из-за санкционной политики Евросоюза его страна потеряла за три года $6,5 миллиарда. Сийярто уточнил, что экспорт Венгрии за год оценивается в $90 миллиардов, и $6,5 - чувствительная потеря.
interfax-ru 6:07:00 CET
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