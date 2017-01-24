Main Menu

News language and date

Analysis over time

24 Январь 2017 г.

Министр иностранных дел Венгрии оценил ущерб от российских санкций

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью " Коммерсанту " рассказал, что из-за санкционной политики Евросоюза его страна потеряла за три года $6,5 миллиарда. Сийярто уточнил, что экспорт Венгрии за год оценивается в $90 миллиардов, и $6,5 - чувствительная потеря.

interfax-ru 6:07:00 CET

Глава МИД Венгрии оценил ущерб от санкций против России в $6,5 млрд

rbc 6:40:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (1)

Romano Prodi (1)

Donald Trump (1)

Петер Сийярто (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.