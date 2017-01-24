Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью " Коммерсанту " рассказал, что из-за санкционной политики Евросоюза его страна потеряла за три года $6,5 миллиарда. Сийярто уточнил, что экспорт Венгрии за год оценивается в $90 миллиардов, и $6,5 - чувствительная потеря. interfax-ru 6:07:00 CET