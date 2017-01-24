Main Menu

News language and date

Analysis over time

24 Январь 2017 г.

Нефть Brent подорожала до $55,5 за баррель после снижения накануне

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник увеличиваются после снижения днем ранее, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива, сообщает Dow Jones. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE....

interfax-ru 7:09:00 CET

Цена нефти растет на фоне сокращения добычи странами ОПЕК

inform 7:28:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (3)

Flag
United States (3)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Aleksandr Novak (1)

Help about this topicOther Names

OPEC (7)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.