Нефть Brent подорожала до $55,5 за баррель после снижения накануне Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник увеличиваются после снижения днем ранее, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива, сообщает Dow Jones. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE.... interfax-ru 7:09:00 CET Цена нефти растет на фоне сокращения добычи странами ОПЕК inform 7:28:00 CET