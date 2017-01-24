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24 Январь 2017 г.

24.01.2017 13:02 : Конституционный суд продолжает рассматривать жалобу Ильдара Дадина

Между тем, рядом со зданием КС проходит серия одиночных пикетов. Пикетируют КС как сторонники, так и противники Ильдара Дадина. Так, несколько человек из Национально-освободительного движения буквально рулеткой отмеряют подложенные по закону 50 метров. У одной из участниц в руках плакат «США, руки прочь от Украины и русские – не марионетки».

echomsk 12:03:00 CET

24.01.2017 11:00 : Конституционный суд России начал рассмотрение жалобы активиста Ильдара Дадина

echomsk 9:59:00 CET

24.01.2017 07:45 : Сегодня Конституционный суд должен приступить к рассмотрению дела по жалобе Ильдара Дадина

echomsk 5:59:00 CET

Конституционный суд РФ рассмотрит жалобу Дадина

deutschewelle-ru 2:02:00 CET

Конституционный суд рассматривает жалобу Дадина без его участия

svobodanews 9:55:00 CET

Дадин рвётся на свободу через КС

fontanka 20:34:00 CET

В Конституционном суде началось рассмотрение жалобы Дадина на статью, по которой его осудили

newsru 9:04:00 CET

Супруга Дадина рассказала о задержании на выходе из Конституционного суда

rbc 15:44:00 CET

24.01.2017 14:00 : Конституционный суд приступил к рассмотрению жалобы Ильдара Дадина

echomsk 13:05:00 CET

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