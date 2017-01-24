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24 Январь 2017 г.
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24.01.2017 13:02 : Конституционный суд продолжает рассматривать жалобу Ильдара Дадина
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Между тем, рядом со зданием КС проходит серия одиночных пикетов. Пикетируют КС как сторонники, так и противники Ильдара Дадина. Так, несколько человек из Национально-освободительного движения буквально рулеткой отмеряют подложенные по закону 50 метров. У одной из участниц в руках плакат «США, руки прочь от Украины и русские – не марионетки».
echomsk 12:03:00 CET
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