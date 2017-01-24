Между тем, рядом со зданием КС проходит серия одиночных пикетов. Пикетируют КС как сторонники, так и противники Ильдара Дадина. Так, несколько человек из Национально-освободительного движения буквально рулеткой отмеряют подложенные по закону 50 метров. У одной из участниц в руках плакат «США, руки прочь от Украины и русские – не марионетки». echomsk 12:03:00 CET