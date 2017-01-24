Это предусмотрено постановлением Совета министров Республики Беларусь №18, в котором изложена Программа социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, пишет kv.by В документе сказано, что оказание услуг электросвязи и почтовой связи планируется довести до самоокупаемости уже через 3 года с учетом снижения затрат на их предоставление. belaruspartisan 7:10:00 CET