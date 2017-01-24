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24 Январь 2017 г.

К 2020 году белорусы будут возмещать все затраты на услуги электросвязи

Это предусмотрено постановлением Совета министров Республики Беларусь №18, в котором изложена Программа социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, пишет kv.by В документе сказано, что оказание услуг электросвязи и почтовой связи планируется довести до самоокупаемости уже через 3 года с учетом снижения затрат на их предоставление.

belaruspartisan 7:10:00 CET

Интернет хотят сделать недоступным для белорусов?

charter97 8:27:00 CET

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