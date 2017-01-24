Москва, 24 января - АиФ-Москва. Фильм Рай российского режиссера Андрея Кончаловского не включили в число номинантов на премию Оскар, первых из которых Американская киноакадемия объявила сегодня. Не попал, ну и слава Богу, заявил автор картины агентству ТАСС , узнав, что Рай не претендует на Оскар. Голливуд это не центр мира. aif 16:02:00 CET