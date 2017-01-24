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24 Январь 2017 г.
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Фильм «Рай» Кончаловского не попал в число номинантов на «Оскар»
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Москва, 24 января - АиФ-Москва. Фильм Рай российского режиссера Андрея Кончаловского не включили в число номинантов на премию Оскар, первых из которых Американская киноакадемия объявила сегодня. Не попал, ну и слава Богу, заявил автор картины агентству ТАСС , узнав, что Рай не претендует на Оскар. Голливуд это не центр мира.
aif 16:02:00 CET
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