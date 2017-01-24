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24 Январь 2017 г.

Фильм «Рай» Кончаловского не попал в число номинантов на «Оскар»

Москва, 24 января - АиФ-Москва. Фильм Рай российского режиссера Андрея Кончаловского не включили в число номинантов на премию Оскар, первых из которых Американская киноакадемия объявила сегодня. Не попал, ну и слава Богу, заявил автор картины агентству ТАСС , узнав, что Рай не претендует на Оскар. Голливуд это не центр мира.

aif 16:02:00 CET

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

rbc 15:11:00 CET

«Рай» Кончаловского не вошел в шорт-лист премии «Оскар»

tatar-inform 17:06:00 CET

24.01.2017 19:02 : Объявлены номинанты на премию «Оскар»

echomsk 17:10:00 CET

Фильм «Рай» не вошел в число номинантов на премию «Оскар»

kommersant 14:53:00 CET

«Рай» Кончаловского выбыл из борьбы за «Оскар»

polit 15:57:00 CET

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