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24 Январь 2017 г.

На Украине начали продавать детские карты страны без Крыма

. Товар обнаружили в магазинах Харькова. В украинские магазины поступили в продажу географические карты страны без полуострова Крым, пишет со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости По данным агентства, речь идет о развивающей игре для детей Страны + Флаги + Столицы. На одной из карт в этой игре Крым включен в состав России.

aif 0:39:00 CET

24.01.2017 02:10 : В Харькове поступили в продажу карты с изображением Крыма в составе России

echomsk 0:50:00 CET

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