. Товар обнаружили в магазинах Харькова. В украинские магазины поступили в продажу географические карты страны без полуострова Крым, пишет со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости По данным агентства, речь идет о развивающей игре для детей Страны + Флаги + Столицы. На одной из карт в этой игре Крым включен в состав России. aif 0:39:00 CET