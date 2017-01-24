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24 Январь 2017 г.
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На Украине начали продавать детские карты страны без Крыма
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. Товар обнаружили в магазинах Харькова. В украинские магазины поступили в продажу географические карты страны без полуострова Крым, пишет со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости По данным агентства, речь идет о развивающей игре для детей Страны + Флаги + Столицы. На одной из карт в этой игре Крым включен в состав России.
aif 0:39:00 CET
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