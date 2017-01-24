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24 Январь 2017 г.

По итогам встречи премьеров

Россия и Армения могут создать специальный фонд инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном, передает ТАСС. "Обсуждали целый ряд направлений инвестиционного сотрудничества, есть идея, связанная с созданием специального фонда для этих целей.

GolosArmeniiMain 19:01:00 CET

В Армению можно будет ездить по российским паспортам

kp 17:18:00 CET

Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

rg 14:01:00 CET

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