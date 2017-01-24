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24 Январь 2017 г.
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По итогам встречи премьеров
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Россия и Армения могут создать специальный фонд инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном, передает ТАСС. "Обсуждали целый ряд направлений инвестиционного сотрудничества, есть идея, связанная с созданием специального фонда для этих целей.
GolosArmeniiMain 19:01:00 CET
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