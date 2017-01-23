На Тернопольщине из-за угрозы распространения африканской чумы свиней пределы защитной зоны расширили до 20 км. Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе облгосадминистрации, об этом во время заседания областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии рассказал первый заместитель председателя ОГА Иван Крысак. zik-ru 15:11:00 CET