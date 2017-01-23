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23 Январь 2017 г.
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На Тернопольщине установили 20-километровую зону защиты от африканской чумы свиней
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На Тернопольщине из-за угрозы распространения африканской чумы свиней пределы защитной зоны расширили до 20 км. Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе облгосадминистрации, об этом во время заседания областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии рассказал первый заместитель председателя ОГА Иван Крысак.
zik-ru 15:11:00 CET
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