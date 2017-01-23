Осужденная за убийство четырехлетней девочки в Москве няня Гюльчехра Бобокулова переведена на принудительное лечение в один из российских стационаров с интенсивным наблюдением, сообщил официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина. По ее словам, постановление Хорошевского суда от 24.... vz 14:06:00 CET