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23 Январь 2017 г.
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Няня-убийца направлена на лечение в стационар
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Осужденная за убийство четырехлетней девочки в Москве няня Гюльчехра Бобокулова переведена на принудительное лечение в один из российских стационаров с интенсивным наблюдением, сообщил официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина. По ее словам, постановление Хорошевского суда от 24....
vz 14:06:00 CET
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تساوی حریف ایران مقابل گرجستان Similarity: 0.30
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