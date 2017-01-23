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23 Январь 2017 г.

Няня-убийца направлена на лечение в стационар  fa

Осужденная за убийство четырехлетней девочки в Москве няня Гюльчехра Бобокулова переведена на принудительное лечение в один из российских стационаров с интенсивным наблюдением, сообщил официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина. По ее словам, постановление Хорошевского суда от 24....

vz 14:06:00 CET

15:46 Няню-убийцу Бобокулову направили на принудительное лечение в стационар с интенсивным наблюдением

rosbalt 14:01:00 CET

Няню из Узбекистана, обезглавившую ребенка, закрыли в российской психиатрической лечебнице

newsru 14:56:00 CET

Гюльчехра Бобокулова направлена на принудительное лечение

polit 14:53:00 CET

Убившая ребенка няня отправлена на принудительное лечение

vesti 14:03:00 CET

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