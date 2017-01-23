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23 Январь 2017 г.
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Учёные установили, что ел "ледяной человек" Эци перед смертью
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Европейские исследователи из Института мумий и ледяного человека при Европейской научно-исследовательской академии ( EURAC Institute for Mummies and the Iceman ) сообщили очередные новости о легендарном Напомним, что этот "ледяной человек" погиб около 5300 лет назад в Эцтальских Альпах (отсюда и прозвище).
vesti 10:17:00 CET
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