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23 Январь 2017 г.

Учёные установили, что ел "ледяной человек" Эци перед смертью

Европейские исследователи из Института мумий и ледяного человека при Европейской научно-исследовательской академии ( EURAC Institute for Mummies and the Iceman ) сообщили очередные новости о легендарном Напомним, что этот "ледяной человек" погиб около 5300 лет назад в Эцтальских Альпах (отсюда и прозвище).

vesti 10:17:00 CET

Незадолго до смерти «ледяной человек» Эци ел мясо горного козла

polit 9:29:00 CET

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