Этим документом создана еще одна специальная военно-воздушная зона "Восток". Она распространяется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Как сообщается на сайте Администрации президента, зона проходит по внешней границе прибрежных вод Азовского моря шириной 12 морских миль,.... ura-inform 17:37:00 CET