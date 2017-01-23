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23 Январь 2017 г.
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Над Донбассом создана специальная военно-воздушная зона "Восток"
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Этим документом создана еще одна специальная военно-воздушная зона "Восток". Она распространяется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Как сообщается на сайте Администрации президента, зона проходит по внешней границе прибрежных вод Азовского моря шириной 12 морских миль,....
ura-inform 17:37:00 CET
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