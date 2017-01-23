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23 Январь 2017 г.
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17:03 На Урале угорели еще две семьи — погибли двое детей и их дедушка
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На Урале три человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом. Еще одна семья из четырех человек выжила, вовремя почувствовав неладное. Ранее сообщалось, что в поселке Арти отравились и едва не погибли, надышавшись угарным газом, пятеро детей их мать. Два других случая произошли в Кировграде и селе Афанасьевское.
rosbalt 16:01:00 CET
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