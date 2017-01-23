Вышел трейлер фильма Начо Вигалондо Моя девушка монстр. Главную роль в ленте исполнили Дэн Стивенс и Энн Хэтэуэй. Фильм рассказывает о гигантском монстре, который нападает в Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями. rosbalt 19:01:00 CET