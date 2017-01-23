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23 Январь 2017 г.
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13 Опубликован трейлер картины «Моя девушка – монстр» с Энн Хэтэуэй (видео)
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Вышел трейлер фильма Начо Вигалондо Моя девушка монстр. Главную роль в ленте исполнили Дэн Стивенс и Энн Хэтэуэй. Фильм рассказывает о гигантском монстре, который нападает в Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
rosbalt 19:01:00 CET
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