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23 Январь 2017 г.

Под Пензой в ДТП с экскаватором погибли два человека  fa

- В 11.35 на 644-м километре федеральной автодороги столкнулись Chevrolet Tahoe и экскаватор. Водитель и один из пассажиров иномарки от полученных травм скончались на месте. В больницу были доставлены еще двое мужчин и четыре женщины, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пензенской области. Водитель экскаватора не пострадал.

rg 16:05:00 CET

Под Мурманском водитель умер в автомобильной пробке

life 8:35:00 CET

09:33 На Южном Урале пьяный водитель вынудил полицейских открыть огонь по машине corner

fedpress 8:05:00 CET

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