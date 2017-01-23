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23 Январь 2017 г.
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Под Пензой в ДТП с экскаватором погибли два человека
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- В 11.35 на 644-м километре федеральной автодороги столкнулись Chevrolet Tahoe и экскаватор. Водитель и один из пассажиров иномарки от полученных травм скончались на месте. В больницу были доставлены еще двое мужчин и четыре женщины, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пензенской области. Водитель экскаватора не пострадал.
rg 16:05:00 CET
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تیتر روزنامه های روسیه، دوشنبه 4 دلو 95 Similarity: 0.31
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