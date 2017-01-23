- В 11.35 на 644-м километре федеральной автодороги столкнулись Chevrolet Tahoe и экскаватор. Водитель и один из пассажиров иномарки от полученных травм скончались на месте. В больницу были доставлены еще двое мужчин и четыре женщины, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пензенской области. Водитель экскаватора не пострадал. rg 16:05:00 CET