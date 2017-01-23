Почта России готова принять на работу сотрудников Сбербанка, которые будут уволены в связи с внедрением новых цифровых технологий в компании. Об этом заявил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов, передает Почта России всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу.... rbc 11:18:00 CET