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23 Январь 2017 г.

«Почта России» предложила работу уволенным работникам Сбербанка

Почта России готова принять на работу сотрудников Сбербанка, которые будут уволены в связи с внедрением новых цифровых технологий в компании. Об этом заявил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов, передает Почта России всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу....

rbc 11:18:00 CET

Работа мечты. Зачем Почте России сотрудники Сбербанка?

life 14:45:00 CET

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