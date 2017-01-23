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23 Январь 2017 г.
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«Почта России» предложила работу уволенным работникам Сбербанка
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Почта России готова принять на работу сотрудников Сбербанка, которые будут уволены в связи с внедрением новых цифровых технологий в компании. Об этом заявил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов, передает Почта России всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу....
rbc 11:18:00 CET
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