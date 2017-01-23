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23 Январь 2017 г.

Власти Москвы запретили митинг против побоев в семье

Столичные власти не согласовали митинг против декриминализации побоев в семье, который его организаторы хотели провести 28 января на Болотной площади. Об этом говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook. Теперь организаторы подают новую заявку на митинг, на этот раз его планируется провести 4 февраля в парке Сокольники.

polit 11:48:00 CET

На Болотной площади не нашлось места 1 тыс. человек

kommersant 13:07:00 CET

Столичные власти отказались согласовать митинг против декриминализации побоев

lenta 12:12:00 CET

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