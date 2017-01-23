Столичные власти не согласовали митинг против декриминализации побоев в семье, который его организаторы хотели провести 28 января на Болотной площади. Об этом говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook. Теперь организаторы подают новую заявку на митинг, на этот раз его планируется провести 4 февраля в парке Сокольники. polit 11:48:00 CET