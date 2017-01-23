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23 Январь 2017 г.
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Власти Москвы запретили митинг против побоев в семье
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Столичные власти не согласовали митинг против декриминализации побоев в семье, который его организаторы хотели провести 28 января на Болотной площади. Об этом говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook. Теперь организаторы подают новую заявку на митинг, на этот раз его планируется провести 4 февраля в парке Сокольники.
polit 11:48:00 CET
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