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23 Январь 2017 г.
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«Яндекс.Деньги» запретит собирать деньги в политических целях частным лицам
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Электронный кошелек в системе Яндекс.Деньги, на который оппозиционный политик Алексей Навальный собирает деньги на свою избирательную кампанию, будет закрыт в связи с тем, что использование кошелька в таком случае может быть расценено Банком России как нарушение законодательства о выборах.
novayagazeta 16:08:00 CET
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