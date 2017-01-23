Электронный кошелек в системе Яндекс.Деньги, на который оппозиционный политик Алексей Навальный собирает деньги на свою избирательную кампанию, будет закрыт в связи с тем, что использование кошелька в таком случае может быть расценено Банком России как нарушение законодательства о выборах. novayagazeta 16:08:00 CET