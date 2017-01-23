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23 Январь 2017 г.

«Яндекс.Деньги» запретит собирать деньги в политических целях частным лицам

Электронный кошелек в системе Яндекс.Деньги, на который оппозиционный политик Алексей Навальный собирает деньги на свою избирательную кампанию, будет закрыт в связи с тем, что использование кошелька в таком случае может быть расценено Банком России как нарушение законодательства о выборах.

novayagazeta 16:08:00 CET

Навальный заявил о требовании ЦБ закрыть счет "Яндекс.Денег" с пожертвованиями на его президентскую кампанию

newsru 14:56:00 CET

Навальный обвинил ЦБ в блокировке счета его избирательной кампании

vedomosti 14:47:00 CET

Навальный обвинил Центробанк в блокировке своего избирательного счета

polit 16:27:00 CET

«Яндекс.Деньги» объяснили блокировку счета с деньгами для Навального

lenta 17:47:00 CET

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