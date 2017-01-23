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23 Январь 2017 г.

Россия и Япония проводят совместные морские учения

Корабли Тихоокеанского флота России совместно с японскими силами самообороны проводят учения по маневрированию близ порта Майдзуру, к северу от Киото, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Токио. В учениях принимают участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома".

newsru 9:46:00 CET

Россия и Япония начали совместные морские учения

fontanka 9:17:00 CET

Российские корабли проводят учения с Японией близ порта Майдзуру

tatar-inform 8:45:00 CET

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