Корабли Тихоокеанского флота России совместно с японскими силами самообороны проводят учения по маневрированию близ порта Майдзуру, к северу от Киото, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Токио. В учениях принимают участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома". newsru 9:46:00 CET