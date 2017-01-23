|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Январь 2017 г.
|
|
Россия и Япония проводят совместные морские учения
|
Корабли Тихоокеанского флота России совместно с японскими силами самообороны проводят учения по маневрированию близ порта Майдзуру, к северу от Киото, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Токио. В учениях принимают участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома".
newsru 9:46:00 CET
|
|
|