Глава Чечни Рамзан Кадыров повалялся с коллегами в снегу. Видеозапись случившегося он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram 23 января. За сутки ролик просмотрели более 130 тысяч раз. «И мы с дорогими БРАТЬЯМИ вдоволь насладились свежим воздухом, первозданной природой. lenta 18:34:00 CET