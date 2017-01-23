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23 Январь 2017 г.

Кадыров поиграл с коллегами в снегу  fa

Глава Чечни Рамзан Кадыров повалялся с коллегами в снегу. Видеозапись случившегося он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram 23 января. За сутки ролик просмотрели более 130 тысяч раз. «И мы с дорогими БРАТЬЯМИ вдоволь насладились свежим воздухом, первозданной природой.

lenta 18:34:00 CET

Видео: Кадыров повалял коллег в снегу

rg 13:45:00 CET

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