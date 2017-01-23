|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Январь 2017 г.
|
|
Кадыров поиграл с коллегами в снегу
fa
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров повалялся с коллегами в снегу. Видеозапись случившегося он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram 23 января. За сутки ролик просмотрели более 130 тысяч раз. «И мы с дорогими БРАТЬЯМИ вдоволь насладились свежим воздухом, первозданной природой.
lenta 18:34:00 CET
|
|
Related Clusters - across languages
|
fa
|
تیتر روزنامه های روسیه، دوشنبه 4 دلو 95 Similarity: 0.30
|
|